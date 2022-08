Οικονομία

Δεκαπενταύγουστος - ΔΙΜΕΑ: έλεγχοι σε τρία μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται οι έλεγχοι στην αγορά λόγω του Δεκαπενταύγουστου. Που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον.

Ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, αυξάνονται οι έλεγχοι που πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την έμφαση να δίνεται στις τουριστικές περιοχές.

Οι καταγγελίες για τις τιμές σε ξαπλώστρες και σε είδη διατίμησης στα κυλικεία των πλοίων έχουν διευρύνει τη λίστα που έχουν θέσει στόχαστρό τους οι ελεγκτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ εντείνονται οι έλεγχοι σε όλο το εύρος της αγοράς, ωστόσο οι καταγγελίες που φτάνουν αυτές τις ημέρες στο τηλεφωνικό κέντρο 1520 της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αφορούν, κυρίως, σε ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες καθώς και στις τιμές και την επάρκεια των ειδών διατίμησης στα κυλικεία των πλοίων ιδιαίτερα στις ακτοπλοϊκές γραμμές των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Ειδικότερα, στελέχη της ΔΙΜΕΑ ελέγχουν τους τιμοκαταλόγους στα κυλικεία των πλοίων για τα είδη, που υπόκεινται σε διατίμηση, αλλά και για το περιθώριο κέρδους, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχει επάρκεια προϊόντων χαμηλότερου κόστους, όπως είναι π.χ. το μικρό μπουκάλι νερό.

«Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή»

Νέο πεδίο ελέγχων έχει ξεκινήσει όμως και στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή».

Ο έλεγχος πραγματοποιείται στους ηλεκτρονικούς τιμοκαταλόγους μεγάλων επιχειρήσεων και σε αλυσίδες καταστημάτων τόσο χονδρικής όσο και λιανικής και αφορά στο 80% της αγοράς, όπως σχολιάζουν στελέχη της ΔΙΜΕΑ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έως την 31η.12.2022 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους, ανά μονάδα, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους, ανά μονάδα, προ της 1ης.9.2021.

Στην παραπάνω διάταξη συμπεριελήφθησαν, πρόσφατα, οι ηλεκτρικές συσκευές του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή», δηλαδή τα κλιματιστικά, τα ψυγεία και οι καταψύκτες. Γι' αυτές τις κατηγορίες προϊόντων προβλέπεται πως από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώλησή τους, που να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους, ανά μονάδα, προ της 31ης.12.2021.

Επιπλέον, παρατάθηκε μέχρι την 31η.12.2022 και η εφαρμογή του μέτρου δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Καύσιμα

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έλεγχοι και στην αγορά καυσίμων, σε όλο το εύρος της από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια.

Σημειώνεται ότι διεξάγονται και απομακρυσμένοι έλεγχοι. Διαπιστώνεται, για παράδειγμα, μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, ότι σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς καταγράφονται υψηλές τιμές, αποστέλλεται έγγραφο στο πρατήριο που ελέγχεται, προκειμένου να καταθέσει στην υπηρεσία τα στοιχεία αγορών και πωλήσεων τόσο αποθεμάτων όσο και πωλήσεων. Βάσει των στοιχείων, προκύπτει πόσο αγοράζει, πόσο πουλάει και πόσο κερδίζει ο πρατηριούχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια παράβαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές δημοσιεύονται στο fuelprices.gr.

Τέλος, υπενθυμίζεται, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική του σελίδα, με τις αναλυτικές βεβαιώσεις για κάθε μήνα, ότι το σύνολο των προστίμων με βάση τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) για τον Ιούλιο ήταν 51.750 ευρώ (τον Ιούνιο το σύνολο των προστίμων ήταν 31.000 ευρώ, το Μάϊο 29.000 ευρώ, τον Απρίλιο 48.250 ευρώ, το Μάρτιο 119.250 ευρώ, το Φεβρουάριο 77.250 ευρώ και τον Ιανουάριο 36.000 ευρώ).

Ειδήσεις σήμερα:

Πελοπόννησος: Σεισμός νότια της Μεθώνης

Σαλμάν Ρουσντί: διασωληνωμένος ο συγγραφέας, μετά την επίθεση με μαχαίρι (εικόνες)

Europa League - Ολυμπιακός: Η λίστα για τον Απόλλωνα Λεμεσού