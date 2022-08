Κοινωνία

Κακοκαιρία: Σάββατο με χαλάζι και καταιγίδες

Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η καιρική αστάθεια. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα.

Άστατος θα είναι ο καιρός σε μεγάλο τμήμα της χώρας μας και σήμερα, τρίτη συνεχόμενη μέρα καιρικής αστάθειας, η οποία, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, θα συνεχιστεί έως τη Δευτέρα 15/8.

Το βράδυ της Παρασκευής εκδηλώθηκαν έντονα φαινόμενα τόσο στην Θεσσαλία, όσο και στην Ήπειρο, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, παρόλα αυτά λόγω της περιόδου των θερινών διακοπών, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες δραστηριότητες, αφού οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια) στις περιοχές κυρίως του Βορείου Αιγαίου (Χαλκιδική, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σποράδες) και του Ιονίου.

Το Σάββατο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Στερεά και Ιόνιο, που τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και πιθανόν στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και στο Κεντρικό Ιόνιο.

Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν πρόσκαιρα στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ωστόσο θα συνεχιστούν τοπικά σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πιθανόν του Βορείου Αιγαίου, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής καταιγίδες θα επηρεάσουν το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Τέλος, παρά τη βελτίωση που θα παρουσιάσουν οι πυρομετεωρολογικοί δείκτες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί στις ηπειρωτικές περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, αφού θα υπάρξει έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών από πτώσεις κεραυνών.

