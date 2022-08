Πολιτισμός

Σύρος: Έσπασαν άγαλμα του Μάρκου Βαμβακάρη (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν σε άγαλμα του Μάρκου Βαμβακάρη άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το άγαλμα του Μάρκου Βαμβακάρη που βρίσκεται στην πλατεία Παπάγου, στο λιμάνι της Ερμούπολης, στη Σύρο, βρήκαν σπασμένο το πρωί της Παρασκευής οι επιχειρηματίες της περιοχής.

Όπως όλα δείχνουν, οι άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα τα ξημερώματα της Παρασκευής, σπάζοντας ένα κομμάτι του μπουζουκιού.

Τοπικές Αρχές και επιχειρηματίες πραγματοποιούν έρευνες για να βρουν τους υπαίτιους της καταστροφής του προσφάτως φιλοτεχνημένου αγάλματος.

Πηγή: cyclades24.gr

