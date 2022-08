Life

Anne Heche: Το “αντίο” της Έλεν Ντι Τζένερις

Η πρώτη αντίδραση της παρουσιάστριας μετά το θάνατο της πρώην συντρόφου της.

Την ηθοποιό και γυναίκα με την οποία για ένα διάστημα μοιράστηκε τη ζωή της, την Anne Hech η Έλεν Ντι Τζένερις.

Η Hech άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή, αφού η οικογένεια της έδωσε την έγκριση να αποσυνδεθεί η μηχανική υποστήριξη που την κρατούσε ζωντανή, μα κλινικά νεκρή.

Η 53χρονη ηθοποιός είχε τροχαίο στις 5 Αυγούστου, όταν το αυτοκίνητό της έπεσε σε διώροφο σπίτι στο Λος Άντζελες και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Υπέστη βλάβη στους πνεύμονες, εγκαύματα και σοβαρή ανοξική εγκεφαλική βλάβη, η οποία προκαλείται από παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και στο αίμα της να βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Η ηθοποίος, που είχε δύο γιους, ήταν ζευγάρι με την Έλεν Ντι Τζένερις την περίοδο 1997 με 2000.

«Σήμερα είναι μια στενάχωρη ημέρα. Στέλνω όλη μου την αγάπη στα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους της Anne», έγραψε στην ανάρτηση της η Ντι Τζένερις.

