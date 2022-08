Παράξενα

Καταγγελία - Θάσος: Πυροσβέστες κοιμήθηκαν σε... αποθήκη (εικόνες)

Αναφορές για απαράδεκτες συνθήκες διαμονής, πυροσβεστών που ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα, για να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς στο νησί.

Έφυγαν από διάφορες υπηρεσίες της Ηπείρου στις δώδεκα το μεσημέρι.. Κατέληξαν στη Θάσο περίπου μεσάνυχτα. Και 'κει, οδηγήθηκαν στο χώρο διαμονής και ξεκούρασης.

Ο λόγος για τους 26 πυροσβέστες και τη μία ομάδα δασοκομάντος που έφυγε χιλιόμετρα μακριά για να συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ο χώρος που οδηγήθηκαν οι πυροσβέστες για λίγες ώρες ύπνου και ξεκούρασης είναι αυτός αποθήκης κάμπινγκ όπου διαμορφώθηκε πρόχειρα, με ακατάλληλα κρεβάτια και στρώματα.

Οι φωτογραφίες, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του epiruspost.gr, ειναι αδιάψευστος μάρτυρας των συνθηκών διαμονής, …

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι "δεν ελήφθη καμία μέριμνα για τους πυροσβέστες και την αξιοπρεπή και άνετη διαμονή τους. Συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχουν οι ξένες πυροσβεστικές αποστολές που βρίσκονται στην χώρα".

Τονίζεται δε πως "η μετακίνηση δύναμης σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας θα πρέπει να συνοδεύεται και από μέριμνα για ανθρώπινες συνθήκες διαμονής. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που επί ώρες σβήνουν φωτιές".





