Τουρισμός - Κικίλιας: ανεπανάληπτος ο Αύγουστος σε έσοδα και αφίξεις

Πόσοι ταξιδιώτες φτάνουν κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα. Αναλυτικά στοιχεία για τις "δυνατές" αγορές.Για χρονιά - ορόσημο κάνει λόγο ο Βασίλης Κικίλιας.

“Αναμένονται πάνω από 1.000.000 επισκέπτες από το εξωτερικό κάθε εβδομάδα” δηλώνει σε συνέντευξη του στο Πρώτο Θέμα ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας τονίζοντας ότι “η Ελλάδα θα ζήσει έναν ανεπανάληπτο Αύγουστο σε έσοδα και αφίξεις”.

“Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος της σεζόν ωστόσο εάν τα πράγματα κυλήσουν με μια σχετική ομαλότητα, τα έσοδα από τον τουρισμό θα ξεπεράσουν τα έσοδα του 2019” υπογραμμίζει ο κ. Κικίλιας και προσθέτει ότι η μεγέθυνση του τουριστικού προϊόντος τροφοδοτεί εκατοντάδες επαγγέλματα και στηρίζει τη μέση ελληνική οικογένεια.

Ο Υπ. Τουρισμού δίνει στοιχεία για την δυναμική ανάπτυξη στον τουρισμό, ιδιαίτερα από μεγάλες τουριστικές αγορές, αναφέροντας ότι οι δυο κορυφαίες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού Γερμανία και Βρετανία τον Ιούλιο του 2022 κινούνται πάνω από τον Ιούλιο του 2019 σε πολλούς προορισμούς όπως η Ρόδος, όπου οι Γερμανοί είναι +24,6% και οι Βρετανοί +21%, και τα Χανιά με τους Γερμανούς επισκέπτες να είναι στο +78,3% και τους Βρετανούς στο +43,2%.

Παράλληλα στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” τον Ιούλιο του 2022 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 είχαμε 29% περισσότερες αφίξεις από την Γερμανία, από την Γαλλία 15% πάνω, από το Ισραήλ 19%, από τη Σερβία 257% και από την Τουρκία 177%.

“Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ και εργαζόμαστε σκληρά ώστε να ολοκληρωθεί με το τέλος του 2022” υπογραμμίζει ο κ. Κικίλιας επισημαίνοντας ότι αυτή η διεύρυνση της σεζόν θα συμβεί για πρώτη φορά, φέρνει πολλά και νέα ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό και δεν είναι στον αυτόματο πιλότο”.

Αναφορικά με την προσέλκυση Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων που θα βοηθήσουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου ο υπουργός Τουρισμού μιλάει για μια “συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς του τουρισμού” προαναγγέλοντας στοχευμένη καμπάνια και σειρά επαφών με μεγάλους διεθνείς τουριστικούς παράγοντες στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Σουηδία.

Τέλος για τον εγχώριο τουρισμού τονίζει πως “με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη διπλασιάσαμε το ποσό και τον αριθμό των δικαιούχων του «Τουρισμός για Όλους» στους 400.000, δίνοντας συνολικά για 3 προγράμματα πάνω από 100.000.000 ευρώ σε μία ακόμη έμπρακτη στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουριστικού κλάδου κάνοντας μάλιστα τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τα ξενοδοχεία και καταλύματα”.

“Με αυτόν τον τρόπο παράλληλα ενισχύουμε την προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου, για την τόνωση του χειμερινού τουρισμού, για το city break, για τουρισμό όλο το χρόνο” λέει ο κ. Κικίλιας.

