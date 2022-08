Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ντε Λα Φουέντε: ανυπομονώ για τον πρώτο αγώνα μου (εικόνες)

Οι “ερυθρόλευκοι” ενέταξαν στο δυναμικό της ομάδας τον νεαρό παίκτη, ο οποίος θα αγωνιστεί ως δανεικός. Τι είπε το μεταγραφικό απόκτημα στις πρώτες δηλώσεις του.

Σημαντική ενίσχυση στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού, αποτελεί η μεταγραφή του Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε.

Ο Αμερικανός ακραίος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε ως «δανεικός» από την Μαρσέιγ, υπέγραψε το συμβόλαιο του με τους «ερυθρόλευκους» και θα τεθεί στην διάθεση του Κάρλος Κορμπεράν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρεται τα εξής:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού εξτρέμ, Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε, με τη μορφή δανεισμού από τη Μαρσέιγ. Γεννήθηκε στο Μαϊάμι, στις 16 Ιουλίου 2001, και σε ηλικία δέκα ετών βρέθηκε με την οικογένειά του στην Ισπανία. Έκανε την αρχή στην τοπική ομάδα Νταμ και το 2013 εντάχθηκε στη Μπαρτσελόνα.

Το 2018 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Μπαρτσελόνα Β’ και δύο χρόνια μετά έπαιξε στην πρώτη ομάδα, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος Αμερικανός ποδοσφαιριστής που πήρε χρόνο συμμετοχής σε επίσημο αγώνα των «μπλαουγκράνα». Αγωνίστηκε μαζί τους σε δύο αγώνες Champions League και σε έναν ακόμη στο Copa del Rey.

Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στη Γαλλία και φόρεσε τη φανέλα της Μαρσέιγ, απ’ όπου αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ (τρεις συμμετοχές), ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια με τη Μαρσέιγ, με απολογισμό τρεις ασίστ».

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ντε Λα Φουέντε, τόνισε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Πολύ ενθουσιασμένος. Και ανυπομονώ να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι. Έχω δει κάποια βίντεο της ομάδας. Είδα ότι οι φίλαθλοι ήταν πραγματικά καλοί. Είδα όσα θέλει ένας παίκτης να νιώσει και να δει. Προτιμώ να παίζω στο αριστερό άκρο. Νομίζω ότι είμαι αρκετά γρήγορος παίκτης, με καλή τεχνική. Μου αρέσουν οι ντρίμπλες και να δημιουργώ ευκαιρίες.

Νομίζω ότι στην Μπαρτσελόνα έχω μάθει τα περισσότερα πράγματα που κάνω τώρα. Κατανόηση του παιχνιδιού, το να παίζω σε μικρούς χώρους.

Γεια σε όλους, είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Εύχομαι να κάνουμε πολύ καλά πράγματα φέτος, κερδίσουμε τρόπαια και όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι. Θα σας δω σύντομα.

Ο-ΛΥ-ΜΠΙ-Α-ΚΟΣ!».

