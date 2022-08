Πολιτική

Απόστολος Τζιζικώστας: Το εξιτήριο και το “ευχαριστώ” (βίντεο)

Μέσω βίντεο ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν στην περιπέτεια της υγείας του.

Εξιτήριο πήρε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες λόγω ατυχήματος και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του.

Ο κ. Τζιτζικώστας, με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε και γνωστοποίησε ότι είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο για το επόμενο διάστημα θα εργάζεται από το γραφείο του σπιτιού του. "Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που με τα μηνύματά σας και την αγάπη σας μου δώσατε δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη μικρή περιπέτεια υγείας που πέρασα. Τέλος καλό, όλα καλά!", ανέφερε στο μήνυμα του.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που με τα μηνύματά σας και την αγάπη σας μου δώσατε δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη μικρή περιπέτεια υγείας που πέρασα. Τέλος καλό, όλα καλά! ???? pic.twitter.com/gsFRVsZflZ — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) August 13, 2022

