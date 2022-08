Life

Ο Τζόνι Ντεπ θα υποδυθεί τον Λουδοβίκο ΙΕ’

Ο σταρ του Χόλυγουντ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, μετά τη δικαστική περιπέτεια με την πρώην σύζυγο του, στην οποία δικαιώθηκε.

H δημόσια γαλλική εταιρεία παραγωγής ταινιών «Why Not Productions» και η Γαλλική Τηλεόραση δημοσίευσαν την πρώτη φωτογραφία του Τζόνι Ντεπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο νέο του ρόλο ως Βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΕ’.

Η δραματική ταινία εποχής με τίτλο «La Favorite» εξιστορεί την ιστορία της τελευταίας ερωμένης του βασιλιά της Γαλλίας Μαντάμ ντυ Μπαρί (Jeanne du Barry), η οποία ενώ γεννήθηκε φτωχή κατάφερε να ανέβει κοινωνικά χρησιμοποιώντας την ευφυΐα της και να γίνει η αγαπημένη σύντροφος του Λουδοβίκου XV, σύμφωνα με το Deadline.

Στο πλευρό του Ντεπ θα είναι η Γαλλίδα ηθοποιός Ισίλντ λε Μπεσκό, που θα υποδυθεί τη Μαντάμ ντου Μπάρι, τη διάσημη ερωμένη του Λουδοβίκου.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα σε πολλές τοποθεσίες στη Γαλλία, όπως στο κάστρο των Βερσαλλιών ή στο Παρίσι και θα κρατήσουν τρεις μήνες.

Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noemie Lvovsky, Pascal Greggory και India Hair. Η σκηνοθεσία είναι της Μαϊγουέν Λε Μπεσκό και η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις γαλλικές αίθουσες το 2023.

