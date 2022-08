Κοινωνία

Έγκλημα στην Άρτα: προθεσμία για να απολογηθεί ο 29χρονος

Πότε αναμένεται να απολογηθεί ο 29χρονος που πυροβόλησε τον πρώην πεθερό του στην Άρτα. Τα πρώτα του λόγια μετά τον Εισαγγελέα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, βγήκε από το γραφείο του εισαγγελέα Άρτας ο 29χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του πρώην πεθερού του στην Άρτα.

Ο άνδρας, προσήχθη λίγο μετά τις 10 το πρωί και μπήκε μέσα στο κτίριο χωρίς να κάνει την παραμικρή δήλωση.

Εξερχόμενος από τον εισαγγελέα, ο 29χρονος, δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του και αρνήθηκε πως είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην πρώην σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Τετάρτη 17 Αυγούστου.

Ο άνδρας σκότωσε τον 75χρονος πεθερό του, ο οποίος φαίνεται πως μπήκε μπροστά στην κόρη του, στην αυλή του σπιτιού του στο Αστροχώρι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Αργά το βράδυ βρέθηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητό του στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Ο φερόμενος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία στην Άρτα το πρωί του Σαββάτου και είπε πως βρίσκεται στην Δαφνούλα Ευρυτανίας. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ο νεαρός σκότωσε τον πεθερό του στην αυλή του σπιτιού του, όπου είχε βρει καταφύγιο η πρώην σύζυγός και το 2χρονο παιδί τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής τελέστηκε, σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 75χρονου, στην Άρτα.





