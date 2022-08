Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Ο Σλούκας στη διάθεση του Ιτούδη

Ο διεθνής γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του που τον κράτησε εκτός από τα δυο φιλικά με Ισπανία. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Παπαγιάννη.

H εθνική έδωσε τους δύο φιλικούς αγώνες της με την Ισπανία χωρίς τον Κώστα Σλούκα, με τον διεθνή γκαρντ να ενσωματώνεται, όμως από αύριο, Κυριακή στις προπονήσεις, ενόψει του τουρνουά «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ.

Ο Σλούκας έκανε ατομικό πρόγραμμα στην Αθήνα όσο οι συμπαίκτες του ήταν στη Μαδρίτη και καθώς ξεπέρασε τον μικροτραυματισμό που αντιμετώπιζε, θέτει εαυτόν υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, για τα ματς με την Πολωνία, τη Γεωργία και την Τουρκία (17-18/8) στο τουρνουά «Ακρόπολις».

Εκτός ήταν και ο Γιώργος Παπαγιάννης απέναντι στους Ίβηρες, αλλά καθώς ταλαιπωρείται από θλάση, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Ο διεθνής σέντερ θα συνεχίσει τη θεραπευτική αγωγή και ευχή όλων είναι να καταφέρει να είναι πανέτοιμος στο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ.

