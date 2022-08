Τριντό: η επίθεση στον Ρούσντι είναι επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης

Τι αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Καναδά.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Tριντό δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση κατά του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι είναι επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

"Κανείς δεν πρέπει να απειλείται ή να βλάπτεται με βάση αυτά που έχει γράψει. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση", έγραψε ο Τριντό σε μήνυμά του στο Twitter.

The cowardly attack on Salman Rushdie is a strike on the freedom of expression that our world relies on. No one should be threatened or harmed on the basis of what they have written. I’m wishing him a speedy recovery.