Premier League: Με “ντόρτια” συνέχισαν Σίτι και Άρσεναλ

Πολλές ισοπαλίες στη δεύτερη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Το «2 στα 2» σημείωσαν Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ στο πρωτάθλημα της Premier League και μάλιστα με «τεσσάρες». Οι πρωταθλητές επικράτησαν εύκολα της Μπόρνμουθ με 4-0 (το σκορ ήταν 3-0 στο 37΄) ενώ οι «κανονιέρηδες» έκαμψαν την αντίσταση της Λέστερ, την οποία νίκησαν με 4-2, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς που σημείωσε δύο τέρματα.

Στο Σαουθάμπτον η τοπική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Λιντς χάρη σε δύο τέρματα του Ροντρίγκο, αλλά τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και να πάρει τον πρώτο της βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, ισόπαλες χωρίς τέρματα έληξαν οι αναμετρήσεις της Μπράιτον με τη Νιούκαστλ και της Γουλβς με τη Φούλαμ.

