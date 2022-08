Πολιτισμός

ΗΠΑ - Ρούσντι: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των "Σατανικών Στίχων" μετά την επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας απειλείτο με θάνατο τα τελευταία 30 χρόνια.

Η επίθεση με μαχαίρι κατά του Σαλμάν Ρούσντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ανανέωσε το ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του συγγραφέα, συγκεκριμένα για το μυθιστόρημά του που εκδόθηκε το 1988 "Οι Σατανικοί Στίχοι", οι πωλήσεις του οποίου αυξήθηκαν σήμερα.

Για το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας απειλείτο με θάνατο τα τελευταία 30 χρόνια. Επίσης το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν η αιτία για την οποία εκδόθηκε φάτουα εναντίον του από το Ιράν από το 1989.

Το απόγευμα του Σαββάτου, τρεις εκδόσεις του βιβλίου ήταν στην κορυφή του βαρόμετρου πωλήσεων βιβλίων της Amazon, που καταγράφει τα βιβλία των οποίων οι πωλήσεις σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση τις τελευταίες 24 ώρες. Και το νέο μπεστ-σέλερ του συγγραφέα, "Midnight's Children" (Τα Παιδιά του Μεσονυκτίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός), ήταν στην τέταρτη θέση.

Η επίθεση, που προκάλεσε ωστικό κύμα ανά τον κόσμο και διεθνείς καταδίκες, σημειώθηκε την Παρασκευή σε μια μικρή πόλη στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Έκτοτε, στο εμβληματικό βιβλιοπωλείο της Νέας Υόρκης Strand Bookstore έχουν πουληθεί αρκετά βιβλία επί τόπου, χωρίς να υπολογιστούν οι διαδικτυακές πωλήσεις.

"Άνθρωποι ήρθαν και έψαχναν για οποιοδήποτε από τα γραπτά του, ήθελαν να μάθουν τι είχαμε", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κέιτι Σίλβερναϊλ, υπεύθυνη του τμήματος στο κατάστημα που πωλεί τόσο καινούργια βιβλία όσο και μεταχειρισμένα.

"Μερικοί από τους νεότερους υπαλλήλους μας δεν είχαν ακούσει ποτέ γι αυτόν, οπότε ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί τους χθες, αφού οι πελάτες ήρθαν για τα βιβλία του, για το ποιος ήταν και πώς επηρέασε τον κόσμο της λογοτεχνίας. Ειλικρινά, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι ήρθαν εδώ χθες για να μιλήσουν για το πώς ένιωσαν και γι αυτό που συνέβη", ανέφερε.

Στο Twitter, χρήστες καλούσαν επίσης τον κόσμο να αγοράσει τα έργα του Σαλμάν Ρούσντι σε ένδειξη αλληλεγγύης.

"Οι Σατανικοί Στίχοι" αφηγούνται τις περιπέτειες δύο Ινδών των οποίων το αεροπλάνο γίνεται στόχος τρομοκρατικής επίθεσης και οι ίδιοι φτάνουν σε μια παραλία της Αγγλίας.

Ο πρώτος πήρε τη μορφή αρχαγγέλου, ο δεύτερος του διαβόλου.

Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ο συγγραφέας δίνει σε πόρνες τα ονόματα των γυναικών του προφήτη Μωάμεθ. Δημιουργεί επίσης τη μορφή ενός προφήτη, του Μαχούντ, ο οποίος, υπό την επιρροή του Εωσφόρου, φαίνεται να παραδέχεται ότι μπορεί κανείς να προσευχηθεί σε άλλους θεούς εκτός από τον Αλλάχ, πριν αναγνωρίσει το λάθος του.

Ο Σαλμάν Ρούσντι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο λαιμό και την κοιλιά. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πενσυλβάνια σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε φανάρια (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός που οδηγούσε “γουρούνα”

Σέρρες: Ανήλικη έκλεψε χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης και χτύπησε τον σύζυγο της