Μίλαν: Με το δεξί… οι πρωταθλητές

Νικηφόρα ξεκίνησε και η Αταλάντα που πέρασε από την έδρα της Σαμπντόρια.

Αν και αγχώθηκε αρκετά, η Μίλαν ξεκίνησε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στη Serie A, επικρατώντας 4-2 της Ουντινέζε στο «Σαν Σίρο».

Οι πρωταθλητές Ιταλίας αιφνιδιάστηκαν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, από γκολ του αμυντικού Ροντρίγκο Μπεκάο. Αντέδρασαν γρήγορα και ανέτρεψαν την κατάσταση με το πέναλτι του Τεό Ερναντέζ και το σουτ του Ρέμπιτς, αλλά οι φιλοξενούμενοι τους επιφύλαξαν και δεύτερο σοκ, ισοφαρίζοντας στην εκπνοή του ημιχρόνου με κεφαλιά του Μασίνα.

Οι «ροσνέρι» ευτύχησαν να ξαναπάρουν προβάδισμα με τη σέντρα του β΄ μέρους, χάρη στον Μπραχίμ Ντίας, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Ρέμπιτς με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Στο έτερο εναρκτήριο ματς του καμπιονάτο, η Αταλάντα πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Σαμπντόρια (2-0), χάρη σε τέρματα των Τολόι και Λούκμαν.

