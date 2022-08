Life

Γονίδης: "ξύλο" σε συναυλία του τραγουδιστή στο Λιανοκλάδι

Τι συνέβη και άναψαν τα αίματα σρτη συναυλία του τραγουδιστή.

Επεισοδιακή ήταν η συναυλία του λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Γονίδη στο Λιανοκλάδι.

Μπορεί να άναψε το γλέντι και μαζί με αυτό φαίνεται οπως άναψαν και τα αίματα, καθώς γύρω στις 3 το πρωί σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στην είσοδο με κάποιους Ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια αρκετά μεγάλη παρέα φέρεται να προσπάθησε να εισέλθει χωρίς εισιτήριο στο χώρο και όταν οι διοργανωτές τους το απαγόρεψαν και έτσι δεν άργησε να έρθει η συμπλοκή και να πέσει... ξύλο.

Στο σημείο μάλιστα έφτασε και η αστυνομία, ωστόσο το επεισόδιο είχε λήξει, ενώ και οι Ρομά δεν ανέφεραν ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν επηρέασε την εκδήλωση καθώς ότι έγινε έγινε εκτός του χώρου όπου διασκέδαζε ο υπόλοιπος κόσμος.

