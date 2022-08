Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Αιματηρή επίθεση σε λεωφορείο (εικόνες)

Στο κέντρο της πόλης του Ισραήλ έγινε η αιματηρή επίθεση το βράδυ του Σαββάτου.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον λεωφορείου νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυρά εναντίον λεωφορείου κοντά στον Τάφο του Δαυίδ Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και αναζητούν ύποπτο που τράπηκε σε φυγή», ανέφερε η αστυνομία του Ισραήλ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι στον χώρο, κοντά στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ («Το κόκκινο αστέρι του Δαυίδ», ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ομόλογη του Ερυθρού Σταυρού), έκανε λόγο για επτά τραυματίες, δύο σοβαρά.

«Υπάρχουν συνολικά επτά τραυματίες, όλοι τους είχαν τις αισθήσεις τους, μια γυναίκα και έξι άνδρες, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, στην τρομοκρατική επίθεση στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ», ανέφερε ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ.

«Φθάσαμε πολύ γρήγορα επιτόπου. Στην οδό Μααλέ Χασαλόμ μας φώναξαν διερχόμενοι να πάμε να προσφέρουμε φροντίδες σε δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών που είχαν τραυματιστεί μέσα στο λεωφορείο. Είχαν τις αισθήσεις τους και μπορούσαν να βαδίσουν» ενώ έφεραν τραύματα «στο πάνω μέρος του σώματος», ανέφεραν δύο τραυματιοφορείς της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, σύμφωνα με την οργάνωση βοήθειας και περίθαλψης.

«Όλος ο κόσμος καταλήφθηκε από πανικό»

«Επέστρεφα από το Τείχος των Δακρύων. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες. Σταμάτησα στην στάση λεωφορείων στον Τάφο του Δαυίδ. Εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα πυρά», αφηγήθηκε ο οδηγός του λεωφορείου, ο Ντανιέλ Κανιέβσκι, σε μικρή ομάδα δημοσιογράφων επιτόπου.

«Είδα δύο ανθρώπους να αιμορραγούν μέσα στο λεωφορείο. Όλος ο κόσμος καταλήφθηκε από πανικό», πρόσθεσε μπροστά στο λεωφορείου του, κόσκινο από τις σφαίρες.

Την άνοιξη, 19 άνθρωποι —στην πλειονότητά τους, ισραηλινοί πολίτες στο εσωτερικό του Ισραήλ— σκοτώθηκαν, κυρίως σε επιθέσεις Παλαιστινίων. Σκοτώθηκαν επίσης τρεις ισραηλινοί Άραβες δράστες επιθέσεων.

Αντιδρώντας, οι ισραηλινές αρχές πολλαπλασίασαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πάνω από πενήντα Παλαιστίνιοι, μέλη ένοπλων οργανώσεων και πολίτες, σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις αυτές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε «προληπτική επιχείρηση» εναντίον του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ένοπλης ισλαμιστικής παράταξης, στη Λωρίδα της Γάζας. Η οργάνωση ανταπέδωσε εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 49 Παλαιστίνιοι, μαχητές του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ αλλά και πολλά παιδιά, σκοτώθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο σε αυτή την κλιμάκωση, που πάντως τερματίστηκε την περασμένη Κυριακή, μετά την συμφωνία κατάπαυσης πυρός με μεσολάβηση της Αιγύπτου.

