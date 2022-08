Αθλητικά

Η Παρί Σεν Ζερμέν έριξε “πεντάρα” στην Μονπελιέ

«Ξεφτίλισε» την αντίπαλό της καταφέρνοντας πέντε γκολ η Παρί, στον μεταξύ τους αγώνα για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Με τον Κριστόφ Γκαλτιέ να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τους τρεις σταρ, και τον Λιονέλ Μέσι να παίζει λίγο πιο πίσω από τους Νεϊμάρ και Μπαπέ, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβλήθηκε 5-2 της Μονπελιέ στο «Παρκ ντε Πρενς» και έκανε το «2 στα 2» στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Μπαπέ έχασε πέναλτι στο 23΄ (απέκρουσε ο Ομλιν), αλλά ένα αυτογκόλ του Σακό στο 39΄, μετά από σουτ του Γάλλου άσου, έλυσε το... γόρδιο δεσμό για τους πρωταθλητές.

Ο Νεϊμάρ πέτυχε δύο γκολ (το ένα γκολ με πέναλτι), ο Μπαπέ βρήκε τελικά δίχτυα και ο Ρενάτο Σάντσες σκόραρε στο ντεμπούτο του για την Παρί, που είχε ένα εύκολο βράδυ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 2η αγωνιστική της Ligue 1:

Ναντ-Λιλ: 1-1 (28΄ Σιμόν Μόζες - 76΄ Ισμαϊλι)

Μονακό-Ρεν: 1-1 (73΄ Εμπολό - 59΄ Λαμπόρντ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ: 5-2 (39΄αυτ. Σακό, 43΄πεν., 51΄, Νεϊμάρ, 69΄ Μπαπέ, 87΄ Σάντσες - 58΄ Καζρί, 90+1΄ Τσάτο)

Αζαξιό-Λανς: 14/8

Οσέρ-Ανζέ: 14/8

Ρεμς-Κλερμόν: 14/8

Τρουά-Τουλούζ: 14/8

Νις-Στρασμπούρ: 14/8

Μπρεστ-Μαρσέιγ: 14/8

Λοριάν-Λιόν ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

