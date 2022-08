Κοινωνία

Κλιμάκι: 4χρονος έκανε βουτιά και έπεσε με το κεφάλι σε βράχια

Πανικόβλητοι οι γονείς του, που παραθέριζαν στην περιοχή, με την βοήθεια της Προέδρου της Κοινότητας, μετέφεραν το τραυματισμένο παιδί στο Κέντρο Υγείας.

(εικόνα αρχείου)

Παρ’ ολίγον να συμβεί νέα τραγωδία στην θάλασσα, αυτήν την φορά στην Εύβοια, καθώς ένα αγόρι μόλις 4 ετών χτύπησε στο κεφάλι του, μετά από βουτιά στη θάλασσα, στο Κλιμάκι Πετριών, στην Εύβοια.

Η οικογένεια του μικρού από την Ουκρανία, έκανε διακοπές στην περιοχή και ο μικρός έκανε βουτιά, χωρίς δυστυχώς να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο από τα βράχια στην περιοχή.

Το συμβάν είδε η πρόεδρος της κοινότητας και έσπευσε άμεσα στο σημείο. Βοήθησε τους γονείς, ώστε να μεταφέρουν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Το 4χρονο αγόρι είχε χτυπήματα στο πρόσωπο, κυρίως στο σαγόνι και χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Evima.gr.

