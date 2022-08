Κοινωνία

Αιγαίο: Επιβάτες πλοίου είδαν σορό να επιπλέει στην θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ υπέστησαν οι επιβάτες του πλοίου, που είδαν το άψυχο σώμα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Σοκ υπέστησαν επιβάτες πλοίου στο Αιγαίο, που είδαν ένα πτώμα να επιπλέει στο νερό, λίγο έξω από την Τζια.

Το πτώμα ενός άντρα εντόπισε το πρωί του Σαββάτου (13/8) μέσα στη θάλασσα το προσωπικό του Blue Star που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάρος-Νάξος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής του πτώματος.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε το Λιμενικό, με τους άνδρες του να μην αποκλείουν, το πτώμα να ανήκει σε πρόσφυγα.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: ένοπλος άνοιξε πυρ στο αεροδρόμιο της Καμπέρας (εικόνες)

Από την ενισχυμένη στη μεταπρογραμματική εποπτεία: Τι αλλάζει στην Οικονομία

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Κυριακή