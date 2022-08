Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - Εμβόλιο: Πότε φτάνουν οι πρώτες δόσεις στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται η πρώτη παρτίδα εμβολίων. Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα για να εμβολιαστούν έναντι της ευλογιάς των πιθήκων.

Περίπου ένα μήνα μετά το "πράσινο φως" από τον ΕΜΑ, η πρώτη παρτίδα εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα.

Η πρώτη παρτίδα εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων αναμένεται στην χώρα μας, την Τρίτη, 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η πρώτη παρτίδα εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων, αφορά 2.800 δόσεις.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα εμβόλια θα χορηγούνται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αλλά και σε άτομα που έχουν στενή επαφή με κρούσματα.

Το "πράσινο φως" για το εμβόλιο δόθηκε από τον ΕΜΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στις 22 Ιουλίου. Ο EMA ενέκρινε τηn χρήση ενός εμβολίου κατά της ευλογιάς στον άνθρωπο για να επεκτείνει τη χρήση του κατά της εξάπλωσης της ευλογιάς των πιθήκων, η οποία θα μπορούσε να σημάνει το επίπεδο μέγιστου συναγερμού του ΠΟΥ.

Το εμβόλιο Imvanex, της δανέζικης εταιρίας Bavarian Nordic, έχει εγκριθεί στην ΕΕ από το 2013 για την πρόληψη της ευλογιάς και τον Ιούλιο εγκρίθηκε κατά της ευλογιάς των πιθήκων λόγω της ομοιότητας μεταξύ αυτού του ιού και του ιού της ευλογιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλιμάκι: 4χρονος έκανε βουτιά και έπεσε με το κεφάλι σε βράχια

“Ήλιος”: Η αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι