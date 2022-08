Κοινωνία

Η “ψυχρή λίμνη” θα φέρει μπουρίνια και στα νησιά

Παραμένει πάνω από την ατμόσφαιρα η «ψυχρή λίμνη» που επηρεάζει σταδιακά όλη τη χώρα.

Η παρουσία μιας "ψυχρής λίμνης" στην ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία κινείται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Βαλκανίων σε ύψος περίπου 5.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι υπεύθυνη για την καιρική αστάθεια στη χώρα μας, προκαλώντας τοπικά έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η ψυχρή λίμνη θα κινηθεί νότια και την Κυριακή θα βρεθεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα της χώρας μας, συνεχίζοντας έτσι την καιρική αστάθεια για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Εξαιτίας της θέσης της ψυχρής λίμνης, εκτός από τις ηπειρωτικές περιοχές, αναμένεται να προκαλέσει φαινόμενα και στις νησιωτικές περιοχές, όπου λόγω της περιόδου των θερινών διακοπών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες δραστηριότητες, αφού οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια) κυρίως στο Κεντρικό Ιόνιο, στις Σποράδες και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικότερα, σήμερα αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές ή καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, καθώς επίσης στην Εύβοια και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, έως το μεσημέρι στο Κεντρικό Ιόνιο και τις βραδινές κυρίως ώρες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα βαθμιαία και από τα δυτικά θα σταματήσουν στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ωστόσο θα συνεχιστούν τοπικά σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Εύβοιας, των Σποράδων, του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Θράκης.

Τέλος, σύμφωνα με το meteo, παρά τη βελτίωση που θα παρουσιάσουν οι πυρομετεωρολογικοί δείκτες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί στις ηπειρωτικές περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, αφού θα υπάρξει έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών από πτώσεις κεραυνών.

