Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Η Άννα Ντουντουνάκη στα ημιτελικά της πεταλούδας

Κατάφερε να προκριθεί αν και δεν είχε και τις καλύτερες επιδόσεις η Χανιώτισσα κολυμβήτρια.

Με μία μάλλον... διαδικαστική κούρσα, η Αννα Ντουντουνάκη εξασφάλισε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Ρώμης.

Η Ελληνίδα κάτοχος του τίτλου, τερμάτισε σε 59.33, δύο δευτερόλεπτα μακριά από το ρεκόρ της, αλλά δεν είχε πρόβλημα να προκριθεί με τη 14η θέση στο σύνολο. Εξυπακούεται, ότι η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια θα χρειαστεί να κάνει μία σαφώς πιο γρήγορη κούρσα το απόγευμα (19:21), προκειμένου να περάσει στον αυριανό (15/8) τελικό.

Καλύτερη των προκριματικών, ήταν η Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία με 57.46, ενώ δεύτερη με 57.85 πέρασε η Γαλλίδα Μαρί Γουατέλ, που πέρυσι στη Βουδαπέστη είχε μοιραστεί το ψηλότερο σκαλί του βάθρου με την Ντουντουνάκη.

