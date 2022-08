Κοινωνία

Τροχαίο: Ασθενοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη (εικόνες)

Τραγωδία το πρωί της Κυριακής. Το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Κυριακή 14 Αυγούστου, λίγο έξω από Άργος, στο δρόμο προς Στέρνα.

Ένα ασθενοφόρο, υπό άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή, από την Αργολίδα προς νοσοκομείο της Αθήνας.

Τον ασθενή παρέλαβε άλλο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στην Αθήνα.

Για το συμβάν προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.

Πηγή: argonafplia.gr

