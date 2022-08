Οικονομία

Phishing : “Λογιστής” άρπαξε από επιχειρηματία 194900 ευρώ

Πώς κατάφερε ο απατεώνας να ξεγελάσει τον επιχειρηματία και να του αποσπάσει το υπέρογκο χρηματικό ποσό.

«Ζαλίζει» το ποσό που κατάφερε να αποσπάσει απατεώνας από επαγγελματία στη Λάρισα. Υποδυόμενος τον λογιστή, απέκτησε πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του 45χρονου κι έκλεψε 194.900 ευρώ!

Καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες κλοπές που καταγράφονται σε τοπικό επίπεδο με την με τη μέθοδο του «ηλεκτρονικού ψαρέματός» στοιχείων «phihsing», όπως είναι γνωστή η δράση αγνώστων μέσω διαδικτύου παρένθεση (με e-mail, αλλά και SMS), οι οποίοι με διάφορα προσχήματα πείθουν τα υποψήφια θύματα και αποσπώντας τα διαπιστευτήρια ψηφιακών συναλλαγών στην πραγματικότητα διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα τους τραπεζικούς λογαριασμούς αποσπώντας μικρά ή μεγάλα ποσά.

Ο 45χρονος Λαρισαίος, με αφορμή μία δήθεν επιστροφή επιδόματος, συγγενικό του πρόσωπο του ζήτησε να τον διευκολύνει. Έχοντας λοιπόν την ψεύτικη εντύπωση ότι συνομιλεί με τον λογιστή του συγγενικού προσώπου (σ.σ. ενώ στην πραγματικότητα μιλούσε με τον απατεώνα) καλή τη πίστει, του παραχώρησε τα τραπεζικά διαπιστευτήρια, με αποτέλεσμα άγνωστος δράστης να σηκώσει από διάφορους λογαριασμούς του Λαρισαίου επαγγελματία το συνολικό ποσό των 194.900 ευρώ. Απάτη που καταγγέλθηκε στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Λάρισας, οι οποίοι έρευνα ήδη την υπόθεση.

Οι απατεώνες εκσυγχρονίστηκαν και δρουν πλέον στην ψηφιακή εποχή (σ.σ. αφήνοντας στο περιθώριο τους παραδοσιακούς πορτοφολάδες και διαρρήκτες σπιτιών που συνήθως αφαιρούσαν μικροποσά), εκμεταλλευόμενοι την ευκολοπιστία και την βιασύνη των υποψηφίων θυμάτων που συχνά αγνοούν βασικούς κανόνες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα υποψήφια θύματα εμπιστεύονται το δήθεν τραπεζικό περιβάλλον και αντί να πληκτρολογήσουν την διεύθυνση της ιστοσελίδας της τράπεζας, ακολουθούν τις οδηγίες των απατεώνων και εισέρχονται μέσω υπερσυνδέσμων με τους απατεώνες να αποκτούν τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού.

Οι σύγχρονοι απατεώνες δρουν με το «Phishing» ή και την παραλλαγή του, το «Vishing», όπως οι Διωκτικές Αρχές ονομάτισαν τη νέα μέθοδο απάτης, από τον συνδυασμό της λέξης voice και του όρου Phishing, την εξαπάτηση δηλαδή του θύματος μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ψαρέματός κωδικών στη συνέχεια. Σημειώνεται πως την περίοδο της καραντίνας του κορονοϊού μέχρι και σήμερα βρίσκονται επίσης σε έξαρση οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με τα δήθεν τροχαία, αλλά και οι ψηφιακές απάτες, όπως προχθές με τους τεχνικούς της δήθεν Microsoft, με ευκαιριακές αφορμές, όπως οι «λογιστές» με τις δήθεν επιστροφές επιδομάτων (Power Pass κλπ), οι επενδύσεις σε αγορά κρυπτονομισμάτων.

