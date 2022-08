Κοινωνία

“Καθαρίζουν” οι υπόγειες διαβάσεις οχημάτων της Αθήνας (εικόνες)

Σε εξέλιξη είναι οι εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των υπόγειων διαβάσεων οχημάτων, από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρονται τα εξής:

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υπόγειων διαβάσεων σε κεντρικούς οδικούς άξονες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό των στηθαίων ασφαλείας, καθώς επίσης και τον καθαρισμό των πινακίδων σήμανσης από graffiti και tags.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός στον ανισόπεδο κόμβο Μεσογείων – Κατεχάκη, στην υπόγεια διάβαση της Μεσογείων που διέρχεται κάτω από την Λ. Κατεχάκη και στην διάβαση της Λ. Κύμης στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι εργασίες καθαρισμού, οι οποίες εντάσσονται στον συνολικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την αισθητική, περιβαλλοντική και οδική αναβάθμιση των μητροπολιτικών υποδομών, θα συνεχιστούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο, λόγω της μειωμένης κίνησης, δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα η κυκλοφορία.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επεσήμανε πως “Με ένα ολιστικό σχέδιο παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας, αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές των κεντρικών οδικών αξόνων της Αττικής. Οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, η αναβάθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, ο εξωραϊσμός των υπόγειων διαβάσεων για τους πεζούς και τα οχήματα και, βέβαια, οι εργασίες καθαρισμού, είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που εντάσσονται στον στρατηγικό μας στόχο για ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο για τους πολίτες της Αττικής μας, με ισχυρό περιβαλλοντικό και ενεργειακό πρόσημο”».





