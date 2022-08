Κοινωνία

Φωτιά στα Οινόφυτα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ρίχτηκαν στην "μάχη με τις φλόγες".

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Επι τόπου έσπευσαν και ρίχτηκαν στην "μάχη με τις φλόγες" 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Η φωτιά μαίνεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2022

Καθυστερήσεις αναμένονται σε δρομολόγια της Hellenic Train Α.Ε. λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Οινοφύτων. Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, ο OΣE προχώρησε σε διακοπή ρεύματος της γραμμής και ως εκ τούτου οι αμαξοστοιχίες IC54 και ΙC 53 σταμάτησαν στο σταθμό Αυλώνα και στο σταθμό της Θήβας αντίστοιχα.Επίσης, η αμαξοστοιχία 1547 δεν αναχώρησε από το σταθμό της Χαλκίδας.

Η Hellenic Train Α.Ε.προχωρά σε μίσθωση λεωφορείων για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών ωστόσο αναμένονται καθυστερήσεις αναλόγως της διαθεσιμότητας των λεωφορείων.

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή των Οινοφύτων. Ο ΟΣΕ προχώρησε σε διακοπή ρεύματος της γραμμής. Το IC 54 σταμάτησε στο σταθμό Αυλώνα. . Το IC 53 σταμάτησε στο σταθμό της Θήβας. Η αμαξοστοιχία 1547 δεν αναχώρησε από το σταθμό της Χαλκίδας. Αναμένονται καθυστερήσεις λόγω της φωτιάς — Hellenic Train (@HellenicTrain) August 14, 2022

Η Hellenic Train προχωρά σε μίσθωση λεωφορείων για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών. Αναμένονται καθυστερήσεις, αναλόγως της διαθεσιμότητας των λεωφορείων. — Hellenic Train (@HellenicTrain) August 14, 2022





Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για τις εξής περιοχές:

Αττική & Κύθηρα

Κορινθία & Λακωνία

Δωδεκάνησα, Χανιά & Ρέθυμνο.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

