Τους αναζητούσαν σε Αθήνα – Καλάβρυτα, τους συνέλαβαν στη Φλώρινα

Στη Φλώρινα εκτελέστηκαν τα δύο εντάλματα σύλληψης για δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Φλώρινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς δύο αλλοδαποί, ένας 34χρονος άνδρας και μία 43χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη από αστυνομικούς στη Φλώρινα ένας 34χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας Πρωτοδικείου Καλαβρύτων για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, καθώς και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη από αστυνομικούς στη Φλώρινα μία 43χρονη αλλοδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας του 24ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών για απλή συνέργεια σε σωματεμπορία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

