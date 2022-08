Κοινωνία

Missing Alert: “Λήξη συναγερμού” για την 30χρονη

Πως έληξε η αναζήτηση για ίχνη της γυναίκας. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Αίσια έκβαση είχε η αναζήτηση της 30χρονης που εξαφανίστηκε στις 11 Αυγούστου από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης στις 13/08/2022, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ίσως συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο.

Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωση του, ο Σύλλογος αναφέρει τα εξής:

«H περιπέτεια της Κονιώση Μαριάννας, 30 ετών, έληξε σήμερα, πρωινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Κονιώση Μαριάνα βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία σας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Κονιώση Μαριάννα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

