Σαλμάν Ρουσντί: “Αθώος” δηλώνει ο άνδρας που προφυλακίστηκε (εικόνες)

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του συγγραφέα, μετά την απόπειρα δολοφονίας, στην Νέα Υόρκη. Τι είπε στο δικαστήριο ο άνδρας που συνελήφθη. Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις των Αρχών για προμελετημένο σχέδιο.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Φορώντας την μαυρόασπρη ριγέ στολή του έγκλειστου στις φυλακές, με χειροπέδες και μάσκα, ο 24χρονος επίδοξος δολοφόνος του Σαλμάν Ρουσντί παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Τσοτόκουα, χωρίς να πει λέξη.

Για τις εικόνες που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη και την αποδιδόμενη σε αυτόν πρόθεση να δολοφονήσει τον διάσημο συγγραφέα, δήλωσε «αθώος», ωστόσο το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για τον Χάντι Ματάρ, αποτυπώνουν πως ο νεαρός είχε προσχεδιάσει την επίθεση του. Χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα είχε επισκεφτεί δυο μέρες νωρίτερα τον χώρο όπου θα μιλούσε ο Ρουσντί, ώστε να κατοπτεύσει το σημείο και να εντοπίσει πιθανά κενά στα μέτρα ασφαλείας.

Αποσωληνώθηκε ο Σαλμάν Ρουσντί

Ο 75χρονος συγγραφέας, νοσηλεύεται, σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο του αφαιρέθηκε η μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και μπόρεσε να μιλήσει.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Σαλμάν Ρουσντί δήλωσε σε συνέντευξη του πως πλέον αισθανόταν ασφαλής και δεν φοβόταν τον φετφά του Ιράν, που καλούσε πιστούς μουσουλμάνους να τον σκοτώσουν, λόγω του βιβλίου του «Σατανικοί Στίχοι», που είχε θεωρηθεί από μερίδα του μουσουλμανικού κόσμου ως βλάσφημο για το πρόσωπο του Μωάμεθ.

«Από τότε που ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχω πια πρόβλημα. Η ζωή μου είναι πάλι φυσιολογική», είχε δηλώσει στο περιοδικό «Stern».

Η επίθεση έχει προκάλεσε αγανάκτηση στη Δύση, ενώ χαιρετίστηκε από εξτρεμιστές στο Ιράν και στο Πακιστάν.

Στο στόχαστρο ακραίων μπήκε η συγγραφέας Τζ. Κ Ρόουλινγκ, που εξέφρασε την στήριξη της στον Ρουσντί, με την δημιουργό του Χάρι Ποτερ να δημοσιεύει το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο έλεγε «μην ανησυχείς θα είσαι η επόμενη...».

Η επίθεση προκάλεσε στις ΗΠΑ αύξηση των παραγγελιών των έργων του Ρουσντί, ενώ στο Twitter, χρήστες καλούν τον κόσμο να αγοράσει τα βιβλία του συγγραφές ως ένδειξη αλληλεγγύης στον υπέρμαχο της ελευθερίας της έκφρασης.

