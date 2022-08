Παράξενα

Λαμία: καφές με delivery… στις κερκίδες! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διανομέας μπήκε με το μηχανάκι μέσα στο γήπεδο και έφτασε μέχρι τις κερκίδες για να παραδώσει την παραγγελία τους θεατές.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, από όπου και η σχετική εικόνα, ο ιστότοπος lamiaole.gr:

«Νομίζετε πως τα έχετε δει όλα; Εμείς σας λέμε ότι δεν το έχετε κάνει! Εκτός κι αν βρισκόσασταν στο «Αθανάσιος Διάκος» το απόγευμα της Παρασκευής…

Είναι γεγονός πως σε φιλικά τεστ όπως εκείνο με την ΑΕΚ Β’, ε δεν περιμένεις να ζήσεις το σασπένς. Κάτι το γεγονός πως ο αντίπαλος είναι κατώτερης δυναμικότητας, κάτι οι πολλές αλλαγές του Φέστα και… οι φίλαθλοι κατάφεραν να μας δώσουν το καλύτερο στιγμιότυπο του ματς. Και μάλλον από τα καλύτερα που έχουμε συναντήσει σε παιχνίδι του ΠΑΣ Λαμία.

Τι έκαναν; Παρήγγειλαν τα «φρεντάκια» τους την ώρα του αγώνα. Για να γίνει το σκηνικό ακόμα πιο σουρεάλ δε, το παιδί που έκανε το delivery μπήκε με το μηχανάκι (!) στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, έφτασε μέχρι την κερκίδα και παρέδωσε την παραγγελία».

Είναι γεγονός ότι το γήπεδο της Λαμίας έχει την τιμητική του στο delivery, καθώς την πρώτη φορά που το VAR ήρθε στην Ελλάδα έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Λαμία – Παναθηναϊκός, τα σουβλάκια που… μπήκαν στο όχημα που είχε τοποθετηθεί το video assistant referee έκλεψαν την παράσταση και το βίντεο έγινε viral.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλιμάκι: 4χρονος έκανε βουτιά και έπεσε με το κεφάλι σε βράχια

“Ήλιος”: Η αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι