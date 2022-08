Life

Anne Heche: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον θάνατo της ηθοποιού

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας του LAPD για την υπόθεση που οδήγησε στον θάνατο την 53χρονη ηθοποιό.

Το τέλος της έρευνας για το θάνατο της Anne Heche ανακοίνωσε η Αστυνομία του LAPD.

Η 53χρονη ηθοποιός μετά το τροχαίο που οδήγησε στο θάνατό της, κατηγορήθηκε για κακούργημα, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών, καθώς βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες στο αίμα της.

«Από σήμερα, δεν θα γίνουν περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες για αυτήν την υπόθεση. Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αρχεία που έχουν ζητηθεί πριν από αυτήν την εξέλιξη των γεγονότων θα εξακολουθήσουν να συλλέγονται καθώς φτάνουν ως θέμα διατυπώσεων και να περιλαμβάνονται στη συνολική υπόθεση. Όταν ένα άτομο που είναι ύποπτο για έγκλημα καταλήξει, δεν πηγαίνουμε για άλλη εξέταση», αναφέρεται από την Αστυνομία.

Η ηθοποιός κατέληξε την περασμένη Παρασκευή, όταν η οικογένειά της αποφάσισε να την αποσυνδέσει από το μηχανική υποστήριξη που την κρατούσε ζωντανή, μα κλινικά νεκρή.

Η ίδια είχε δηλώσει την επιθυμία της να δωρίσει τα όργανά της.

