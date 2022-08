Ζώδια

Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, με όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις επόμενες ημέρες.

Τις αστρολογικές προβλέψεις της Κατερίνας Γλύμπη, για την νέα εβδομάδα φιλοξενεί το fthis.gr.

ΚΡΙΟΣ

Μία εβδομάδα με αρκετές μετακινήσεις αλλά και διασκέδαση είναι αυτή για εσάς… Αυτό που ξέρετε να κάνετε είναι να συνεννοείστε τέλεια και κυρίως για τις βραδινές σας εξόδους που θα είναι πολύ μελετημένες και θα σας δώσουν αυτό που ακριβώς που θέλετε όταν τις σχεδιάζετε… Αυτό που μοιάζει να μη σας κρατάει αυτή την εβδομάδα είναι το σπίτι σας, και δικαίως θα είστε αρκετές ώρες έξω από αυτό… Ερωτικά, ξέρετε τι θέλετε και κυρίως ξέρετε και πώς να το ζητήσετε και να μη φαίνετε ως απαίτηση αλλά μάλλον θα γίνετε πολύ πιεστικοί και θα καταπιέσετε τους άλλους ακόμα και αν το καταφέρετε… Επαγγελματικά, υπάρχει μία μορφή πίεσης και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που σας φαίνεται βουνό… Αν το ψάξετε σε βάθος θα δείτε ότι μπορείτε να το σπάσετε σε κομμάτια και έτσι να γίνει πιο εύκολο!

ΤΑΥΡΟΣ

Είστε και εσείς που αυτή την εβδομάδα είστε πολύ άμεσοι στα επαγγελματικά σας και βέβαια ξέρετε να αποκρούετε τις επιθέσεις όταν προσπαθούν να σας ρίξουν το μπαλάκι και ίσως και για κάτι που δεν έχετε καμία ευθύνη αλλά έτσι γιατί κάποιος πρέπει να φταίει ή για να καλύψουν δικές τους αμέλειες… Ερωτικά, το κλίμα αρχίζει και αποκτάει ενδιαφέρον… Το παιχνίδι της κατάκτησης αυξάνει την ανυπομονησία και αν πρόκειται για έναν καινούργιο έρωτα μη βιαστείτε γιατί αυτή τη φάση που περνάτε τώρα θα πρέπει να τη διασκεδάσετε και να τη θυμάστε… Επαγγελματικά σας φαίνεται σπουδαίο που κάτι ολοκληρώνεται και φυσικά έχετε μοχθήσει όμως πρέπει να απολαύσετε τα αποτελέσματα που έχουν ακόμα και οικονομικές απολαβές και μάλιστα μπορείτε να τους δώσετε και πιο μόνιμη μορφή!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αισιόδοξοι είστε αυτή την εβδομάδα και έχετε και άμεση συμπαράσταση από τους δικούς σας ανθρώπους που είναι εντελώς υποστηρικτικοί στις ενέργειές σας και σας διευκολύνουν κατά πολύ κυρίως αν έχετε κάποια προβλήματα στο σπίτι σας και σας βρίσκουν τη λύση… Ερωτικά, από τη μία θέλετε να αφοσιωθείτε και μάλιστα το κάνετε χωρίς καμία πίεση και εντελώς συνειδητοποιημένα, από την άλλη σχεδόν απαιτείτε το ίδιο γιατί το δίνετε και θεωρείτε ότι πρέπει να το πάρετε ως αντάλλαγμα σε ίσες δόσεις και εντελώς ταυτόχρονα… Τελικά, κάπως απογοητεύστε και κλείνεστε στον εαυτό σας γιατί δεν εκτιμάτε σωστά τις καταστάσεις ενώ αν το ξανασκεφθείτε αλλάζετε γνώμη… Επαγγελματικά, τα βήματα μπροστά είναι αυτά που σας κάνουν να νιώθετε και πιο ελεύθεροι αλλά και πιο δημιουργικοί… Αυτό όμως είναι κάτι που θα το κάνετε καλύτερα σε μέλλοντα χρόνο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με τα οικονομικά σας θα ασχοληθείτε πιο εντατικά και θα θελήσετε να κάνετε πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις… Αυτό που σας νοιάζει είναι να έχει μακροπρόθεσμο αλλά και άμεσο αποτέλεσμα αλλά τώρα κάνετε τις προπαρασκευαστικές σας ενέργειες… Μάλλον θα πρέπει να επιλέξετε το πρώτο και να περιορίσετε τη βιασύνη σας γιατί αυτό σας συμφέρει περισσότερο… Ερωτικά, μην επηρεάζεστε από τους δικούς σας ανθρώπους γιατί είναι εύκολο να σας βάλουν σε μία διαδικασία που θα επηρεάσει τα ερωτικά σας αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός…. Επαγγελματικά, τώρα θέλετε να ξέρετε πως αποτιμάται σε χρήμα η δική σας προσπάθεια γιατί κάτι θέλετε να αποδείξετε το οποίο θα σας βοηθήσει σε μία νέα πρόταση και βέβαια πρέπει να πείσετε τους συνεργάτες σας!

ΛΕΩΝ

Μία εβδομάδα που σας κάνει να μιλάτε χωρίς περιστροφές και να απαιτείτε την ίδια συνέπεια και από τους άλλους προς εσάς γιατί τελικά οι εντάσεις και η παρόρμηση που προηγήθηκαν δεν κατάφεραν να σας ωφελήσουν, παρόλα που εσείς το προκαλέσατε… Ερωτικά, σας αρέσει να μοιράζεστε τις σκέψεις σας αλλά και τα γλυκόλογα που το υποδέχεστε με ενθουσιασμό και σχεδόν τα αποζητάτε και με τη δική σας συμπεριφορά παρόλο που τελευταία δεν το συνηθίζετε… Ένα ταξίδι θα μπορούσε να σας ανανεώσει αρκετά και να σας κάνει να σκέφτεστε πιο αισιόδοξα… Επαγγελματικά, τώρα θέλετε κάτι να σας διασφαλίσει οικονομικά και μάλιστα το θέλετε και γραπτώς ακόμα και αν κάποιοι όροι του δε σας ικανοποιούν απόλυτα και πρέπει να τους αποδεχτείτε , προκειμένου να διασφαλίσετε το οικονομικό σκέλος που για εσάς είναι προτεραιότητα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Είστε και εσείς που με τον Ερμή στο ζώδιό σας ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να τον εκμεταλλευτείτε, να είστε πιο εξωστρεφείς και να προβάλλετε τον εαυτό σας περισσότερο και να έχετε περισσότερους υποστηρικτές στις ιδέες σας… Ερωτικά, ενώ έχετε αποφασίσει κάποια πράγματα, τώρα πρέπει να τα υλοποιήσετε κιόλας… Αυτό που σας περιορίζει είναι ότι είστε πιο επιθετικοί στις απαιτήσεις σας αλλά και αυτό μπορείτε να το μετριάσετε και κυρίως να το φέρετε σας ακόμα και αν χρειαστεί να το επιβάλλετε… Προσέξτε μόνο γιατί φίλοι αυτή την εβδομάδα δεν είναι καλοί σύμβουλοι ή σας θέλουν τόσο κοντά τους ώστε να παραμερίσετε τα ερωτικά σας…. Επαγγελματικά, έχει έρθει η ώρα που αποδέχονται εσάς και τις απόψεις σας!

ΖΥΓΟΣ

Μία εβδομάδα που καλά τα περνάτε αλλά είστε και ανήσυχοι για τα οικονομικά σας και τον τρόπο που θα διαχειριστείτε τα έξοδα… Μάλλον έχετε αρκετά ή είστε υπερακαταναλωτικοί χωρίς να βλέπετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε… Πρέπει να περιορίσετε μία επιθυμία σας και αυτό φυσικά δε θα σας αρέσει… Ερωτικά, είναι αυτός ο τρόπος προσέγγισης που έχετε που είναι τόσο μοναδικός όσο και να μην μπορεί κανείς να σας αντισταθεί ακόμα και αν ξέρουν ότι είναι δύσκολο να τα πραγματοποιήσετε αλλά τουλάχιστον οι προθέσεις είναι αγνές… Επαγγελματικά, ευτυχώς υπάρχουν κοινοί στόχοι πράγμα που σας καθησυχάζει ότι θα συνεργαστούν όλοι με το ίδιο σθένος και βάζοντας τις ίδιες προτεραιότητες οπότε είστε και σίγουροι ότι είναι κοινές και θα έχουν το αποτέλεσμα που προσδοκάτε!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Είστε από αυτούς που πρέπει να ελέγξετε τι θέλετε και πως αυτό μπορείτε να το αποκτήσετε και να εστιάσετε στο αποτέλεσμα και όχι στα περιφερειακά γιατί έχετε την τάση να αποσυντονίζεστε ή να επιμένετε σε κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί... Αυτό κυρίως στα επαγγελματικά σας που ενθουσιάζεστε με κάτι αλλά το έχετε οργανώσει πρόχειρα στο μυαλό σας… Ερωτικά, μην απογοητεύεστε που ένα ταξίδι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλά μπορεί απλά να μετατεθεί… Βασικά, αυτό που θα καταλάβετε είναι ότι έχετε την τάση να είστε πιο ανεξάρτητοι και αυτό βέβαια δεν είναι ένδειξη ότι θέλετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό σας και αυτό θα αποτιμηθεί ως ένδειξη αδιαφορίας … Προσέξτε στα επαγγελματικά σας ποιους εμπιστεύεστε γιατί μπορεί να είναι αυτοί που δε θέλουν να διαπρέψετε και να σας βάλουν κάποιες παγίδες, τις οποίες όμως θα τις καταλάβετε!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μία εβδομάδα με κοινωνικές προεκτάσεις αρκετές και προσέξτε μην παρεξηγηθείτε με ένα φιλικό σας πρόσωπο γιατί από αμέλεια ξεχάσατε κάτι να του πείτε και αυτός βέβαια θεωρεί ότι το κάνατε σκόπιμα… Ερωτικά, υπάρχει καλύτερη διάθεση και καλύτερη επικοινωνία όχι όμως γιατί το επιδιώκετε εσείς, αλλά γιατί και οι άλλοι κάνουν περισσότερη προσπάθεια που δεν μπορείτε να την αγνοήσετε και βασικά ούτε και το θέλετε… Στα επαγγελματικά σας κάτι μοιάζει πολύ σοβαρό για να το αφήσετε στην άκρη, ακόμα και αν είναι Αύγουστος γιατί τα οφέλη που θα έχετε που δε θα είναι μόνο επαγγελματικά αλλά και από αυτά της κοινωνικής καταξίωσης που μάλλον τα προτιμάτε περισσότερο σε αυτή τη φάση… Τα έξοδα αρχίζετε και τα περιορίζετε και σωστά κάνετε, τουλάχιστον να έχετε ένα λογαριασμό και ένα σημείο αναφοράς για να τα ελέγχετε!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σταθερά βήματα προς τα εμπρός κάνετε και μάλιστα με πολύ μελετημένο τρόπο και δεν είναι ότι το επιδιώκετε είναι που σας φαίνεται και αρκετά εύκολο να το κάνετε κυρίως στα επαγγελματικά σας… Αυτό όμως που πρέπει να προσέξτε είναι να μην απορρίπτετε προτάσεις όταν ξέρετε ότι πρέπει να είστε πιο συγκαταβατικοί ή να ζητάτε κάποιες λογικές προϋποθέσεις να εκπληρωθούν… Ερωτικά, σας αρέσει που σας εμπλέκουν όλο και περισσότερο στα δικά τους γιατί είναι ένδειξη ότι σας σκέφτονται και θέλουν να μοιράζονται μεταξύ σας περισσότερα πράγματα… Να θυμάστε ότι οι επαφές με το εξωτερικό είναι αυτές που θα σας δώσουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία σας και γι’ αυτό προσπαθήστε να δέσετε συμφωνίες με γραπτό τρόπο και φυσικά υπογραφές!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μία εβδομάδα με πολλές συνομιλίες και πολλή δουλειά και μαζί όλα αυτά σας αγχώνουν γιατί είναι και πολλές οι πληροφορίες που πρέπει να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι αν υπάρχει περισσότερη συζήτηση και μάλιστα με αρκετά πιο μακρινό ορίζοντα είναι αυτή που θα σας δώσει και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση γιατί καταλαβαίνετε ότι οι κοινοί στόχοι σας ενώνουν περισσότερο και δείχνουν το μέγεθος του δεσίματος που υπάρχει μεταξύ σας… Επαγγελματικά, καλά κάνετε και ζητάτε αναλύσεις για το καθετί γιατί οι αποφάσεις σας θα παρθούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και βέβαια καταλαβαίνετε ότι πρέπει να στηριχθείτε και σε άλλους για να φέρετε εις πέρας μία εργασία γιατί μόνοι σας δε θα τα καταφέρετε και άλλωστε δεν υπάρχει και λόγος να πιεστείτε για αυτό!

ΙΧΘΥΕΣ

Μία εβδομάδα για εσάς με αισιόδοξη διάθεση και αυτό που κάνετε είναι να εξωτερικεύεστε και αυτό να σας αρέσει.. Βασικά, είστε περισσότερο πρακτικοί στην εργασία σας και καταφέρνετε να βρίσκετε λύσεις οι οποίες είναι και γρήγορες και σας βγάζουν από έναν πονοκέφαλο που τον είχατε επί μακρόν ακριβώς γιατί δεν είχατε ψάξει στο σωστό τρόπο… Ερωτικά, έχετε μπροστά σας ένα σοβαρό θέμα που το αντιμετωπίζετε με μεγάλη ανυπομονησία και μάλλον δε θέλετε να περιμένετε αλλά αυτό μπορεί να σας βλάψει κιόλας… Προσέξτε βασικά και τα λόγια σας γιατί έχετε την τάση να λέτε κάτι που ξέρετε και δεν έχετε φιλτράρει αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και εις βάρος σας… Επαγγελματικά, σαφώς και έχετε και προτάσεις που σας δίνουν και επιπλέον αρμοδιότητες αλλά και περισσότερο φόρτο ο οποίος είναι καλοδεχούμενος αν έχει αντικρίσματα!

