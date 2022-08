Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έρικ τεν Χαγκ: Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους

Οι «κόκκινοι διάβολοι» γνώρισαν τη συντριβή από την Μπρέντφορντ και βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας μετά από 30 χρόνια.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του συλλόγου, για την άθλια εμφάνιση της ομάδας του, στην εκτός έδρας συντριβή με 4-0 από την Μπρέντφορντ, υποστηρίζοντας ότι οι παίκτες «πέταξαν στον κάδο των σκουπιδιών» τα σχέδια που έγιναν πριν τον αγώνα.

Η Γιουνάιτεντ, 20 φορές πρωταθλήτρια Αγγλίας, βρίσκεται στην «ουρά» της βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, καθώς η θητεία του Ολλανδού προπονητή, άρχισε με εντός έδρας ήττα από την Μπράϊτον.

«Η Μπρέντφορντ ήταν πιο... πεινασμένη», είπε ο Ολλανδός στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε, «Δεχθήκαμε γκολ από ατομικά λάθη. Δεν μπορείς να έχεις σχέδιο τακτικής, αλλά μετά να το βάλεις στον κάδο. Είναι δύσκολο για εμένα. Είναι πάντα μια έκπληξη όταν ξεκινάς ένα τέτοιο παιχνίδι. Μετά από 35 λεπτά δεχθήκαμε τέσσερα γκολ. Αυτό δεν γίνεται. Η ομάδα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, λυπάμαι πραγματικά για τους φιλάθλους που έκαναν τα πάντα για να μας στηρίξουν, τους απογοητεύσαμε.

Είναι καλοί παίκτες και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη στο γήπεδο, ως ομάδα και ως άτομα, και αυτό δεν κάναμε. Τους ζήτησα να παίξουν με πίστη και να αναλάβουν την ευθύνη για την απόδοσή τους, και αυτό δεν το έκαναν. Μόνο όταν παραμείνουμε ενωμένοι και εργασθούμε σκληρά θα το ξεπεράσουμε. Πρέπει να πιστέψεις στο γήπεδο για τον εαυτό σου και την ομάδα. Ο προπονητής, είναι επίσης υπεύθυνος, έχει την κύρια ευθύνη, και την αναλαμβάνω εγώ. Και θα εργασθώ σε αυτό. Πρέπει να τους δώσω πίστη, αλλά πρέπει να την έχουν και μόνοι τους».





