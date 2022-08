Πολιτική

ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μάχη χαρακωμάτων» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή αναρτήσεις και δημοσιεύματα.

Μαίνεται η πολιτική κόντρα μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού.

Η ΝΔ σε ανακοίνωση της κι αναφερόμενη σε αναρτήσεις των Πολάκη και Καϊδατζή, υποστηρίζει ότι «Στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν ήδη την “εξειδίκευση” της στρατηγικής που ξεδίπλωσε ο κ. Τσίπρας στο άρθρο του στην ΕφΣυν με τίτλο: Δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία. Ένα άρθρο που ήρθε απλώς να συμπληρώσει, να υπογραμμίσει και να επιβεβαιώσει αντίστοιχες παλαιότερες δηλώσεις του περί ελέγχου των αρμών της εξουσίας και άλλα παρόμοια».

Άμεση ήταν η απάντηση της Κουμουνδούρου, η οποία σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής: Το θράσος της ΝΔ ξεπερνά κάθε όριο να τολμά να μιλά για έλεγχο των αρμών της εξουσίας την ώρα που αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο κ. Μητσοτάκης δημιούργησε ένα αδίστακτο καθεστώς με μαφιόζικες παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών. Οι ανακοινώσεις τους μόνο γέλιο προκαλούν ωστόσο περιμένουμε από χθες σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε:

Ισχύει το ρεπορτάζ της Καθημερινής σύμφωνα με το οποίο η ΕΥΠ έχει μισθώσει από ιδιώτη το Predator και έκανε παράνομες παρακολουθήσεις;

Ισχύει ότι υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον 7-8 πολιτικοί που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ;

Έχει αγοράσει η μισθώσει το ΚΕΤΥΑΚ, η παραΕΥΠ δηλαδή των Μητσοτάκη - Δημητριάδη - Πιερρακάκη, το κακόβουλο λογισμικό Predator;

Ισχύει ότι χρησιμοποίησαν ακόμα και κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να στήσουν το κύκλωμα τους;

Γνωρίζουμε ότι κάνουν ότι είναι δυνατόν για να μείνει η υπόθεση στο σκοτάδι αλλά ματαιοπονούν. Δεν θα τα καταφέρουν, όλα θα έρθουν στο φως. Το ελάχιστο που περιμένουμε είναι πότε θα τελειώσει τις διακοπές του ο τουρίστας υποκλοπέας για να παραιτηθεί.

Άμεση ήταν και η αντίδραση της Πειραιώς στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δελτίο Τύπου της ΝΔ επισημαίνεται ότι: Η διερεύνηση τόσο από την Ελληνική Δικαιοσύνη όσο και σε θεσμικό επίπεδο από τη Βουλή έχει ήδη δρομολογηθεί. Και τότε μαζί με την αλήθεια θα αναδειχθεί και το μέγεθος της συκοφαντίας, της υποκρισίας και της μικροπολιτικής σκοπιμότητας και θα διαψευστούν διάφορα ευφάνταστα σενάρια, είτε αφορούν πληροφορίες χωρίς στοιχεία για παρακολούθηση προσώπων είτε τη χρήση λογισμικού από τις ελληνικές αρχές παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις. Όσο για τα νέα χυδαία ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα που αφορούν τη θωράκιση της χώρας από κυβερνοεπιθέσεις, θα δοθούν αρμοδίως οι κατάλληλες απαντήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι

Λήμνος: Ανεμοστρόβιλος στο αεροδρόμιο! (εικόνες)

Πάτρα - Αρπαγή ανήλικης: Συλλήψεις πατέρα, μητέρας και γιού