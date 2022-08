Κοινωνία

Ελευθέριος Βενιζέλος: αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως - καπνοί στο πιλοτήριο

Το αεροσκάφοςς προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Εκτάκτως προεγειώθηκε στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, αεροσκάφος που ερχόταν από τη Γαλλία, το απόγευμα της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, η πτήση της Air France που ερχόταν από το Σαρλ ντε Γκωλ με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Οι πιλότοι ανέφεραν πως υπήρξε καπνός στον χώρο του πιλοτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος τροχοδρόμησε κανονικά, ενώ η Πυροσβεστική δεν προέβη σε κάποια ενέργεια κατάσβεσης και έγιναν όλες οι διαδικασίες σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο.

