Κύπρος: πνίγηκε κοριτσάκι σε πισίνα

Τραγωδία συντελέστηκε στην Πάφο, όταν ένα κοριτσάκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα ξενοδοχείου.

Τραγική εξέλιξη είχαν οι διακοπές για μια οικογένεια στην Πάφο, αφού ένα νήπιο έχασε τη ζωή του ένα κοριτσάκι σε πισίνα ξενοδοχείου.

Πιο συγκεκριμένα, το τρεισήμισι ετών κοριτσάκι πνίγηκε το απόγευμα της Κυριακής σε πισίνα ξενοδοχείου ενώ βρισκόταν σε διακοπές μαζί με την οικογένεια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα λουόμενος εντόπισε το κοριτσάκι να επιπλέει αναίσθητο στην πισίνα και ζήτησε τη βοήθεια των ναυαγοσωστών.

Ακολούθως, ο ναυαγοσώστης έσπευσε να βοηθήσει και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Τα αίτια θανάτου του κοριτσιού θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί σε κατοπινό στάδιο.

