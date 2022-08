Κόσμος

Ουκρανία: "Οι κίνδυνοι αυξάνονται κάθε μέρα" στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο δήμαρχος της Ενεργκοντάρ.

Οι κίνδυνοι γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, όπου η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται εδώ και μια και πλέον εβδομάδα βομβαρδισμών, "αυξάνονται κάθε μέρα", δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της Ενεργκοντάρ, της πόλης όπου βρίσκεται ο σταθμός.

"Οι κίνδυνοι αυξάνονται κάθε μέρα", δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος Ντμίτρο Ορλόφ, προσθέτοντας ότι τα πυρά στον σταθμό έγιναν καθημερινά και καταγγέλλοντας την "ξεκάθαρη πυρηνική τρομοκρατία" της Ρωσίας, που "μπορεί να τελειώσει απρόβλεπτα ανά πάσα στιγμή".

Πυρά όλμων δέχεται το πυρηνικό εργοστάσιο κάθε μέρα και νύχτα από τα κατεχόμενα χωριά", πρόσθεσε, εξηγώντας ότι "η κατάσταση είναι σοβαρή και το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει διαδικασία αποκλιμάκωσης".

Το Ενεργκοντάρ, όπως και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, έχει καταληφθεί από τις αρχές Μαρτίου από τα ρωσικά στρατεύματα. Πιστός στο Κίεβο, ο Ντμίτρο Ορλόφ βρήκε καταφύγιο στη Ζαπορίζια, τη μεγάλη πόλη της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πόλη Ενεργκοντάρ άρχισε να βομβαρδίζεται τις τελευταίες 24 ώρες, "κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν" και σήμερα σκοτώθηκε ένας 45χρονος άμαχος.