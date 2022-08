Κοινωνία

Φωτιά στη Θάσο: σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά την καταιγίδα που ξέσπασε στο νησί.

(εικόνα αρχείου)

Η καταιγίδα που το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκε στο νησί της Θάσου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων, ενώ οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή καθάρισαν την ατμόσφαιρα της περιοχής από τους καπνούς.



Η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σκάλα Ποταμιάς τέθηκε σήμερα το πρωί υπό πλήρη έλεγχο, με όλες τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, του στρατού και των δεκάδων εθελοντών να παραμένουν σε επιφυλακή.



Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Erickson συνεχίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να κάνουν ρίψεις νερού στα μέτωπα όπου είχε αναζωπυρωθεί η φωτιά.



Ωστόσο, η μεσημεριανή ισχυρή καταιγίδα που συνοδεύονταν από τοπική χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, ενώ από τις πτώσεις κεραυνών προκλήθηκαν μικροεστίες φωτιάς κοντά στις τοπικές κοινότητες Παναγία και Λιμένα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Ρωσίδα παντρεύτηκε Ουκρανό (βίντεο)

“Ήλιος”: Σαν σήμερα η αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό

Κύπρος: πνίγηκε κοριτσάκι σε πισίνα