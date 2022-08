Τεχνολογία - Επιστήμη

Κυβέρνηση για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν η συκοφαντία συναντά τη συνωμοσιολογία

Κοινή ανακοίνωση του των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το θέμα του έργου της κυβερνοασφάλειας που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύουν σε κοινή τους ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή το έργο της κυβερνοασφάλειας που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων:

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το έργο της κυβερνοασφάλειας που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται *με σαφή συκοφαντική πρόθεση*.

«Αναρωτιέται», δήθεν, η αξιωματική αντιπολίτευση αν χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια από ένα έργο για το οποίο δεν έχει καν υπάρξει ανάδοχος και για το οποίο επίσης προκύπτει από το δημοσιευμένο τεχνικό του δελτίο ότι δεν αναμένεται συμβασιοποίηση πριν το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Όλα αυτά για ένα εξαιρετικά κρίσιμο πρόγραμμα που αφορά στη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρήσεων για την κυβερνοασφάλεια του ελληνικού δημοσίου που αφέθηκε να περιέλθει σε ανεκδιήγητη κατάσταση στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο έργο, όπως και όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρηματοδοτηθούν με όλους τους σχετικούς όρους των εθνικών και ευρωπαϊκών ελέγχων.

Αναλυτικότερα, για το συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζουμε τα εξής:

1. Στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (st 10152/21, ST 10152/21 ADD1) και όπως αυτό κυρώθηκε με τον ν.4822/2021 (Α΄135), έχει ενταχθεί το έργο «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150132) της Δράσης 16823 «Επένδυση στην Βελτίωση της Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο και Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας».

Περαιτέρω, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥψηΔ) αποτελεί τον συνήθη φορέα χρηματοδότησης των προς ένταξη ψηφιακών έργων, δεδομένης της φύσης των έργων αυτών (ενδεικτικά ψηφιοποιήσεις αρχείων, δημιουργία συστημάτων ΤΠΕ κ.ο.κ). Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των ενταχθέντων ψηφιακών έργων (με φορέα χρηματοδότησης το ΥψηΔ) ανέρχεται σε 3,6 δις ευρώ.

Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης ένταξης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών, κατόπιν σχετικού ελέγχου του υποβαλλόμενου προς ένταξη έργου από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Μεταξύ αυτών των έργων συμπεριλαμβάνεται και το συγκεκριμένο, το οποίο προβλέπεται και από την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας.

Η χώρα μας, εν αντιθέσει με όλες σχεδόν τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν έχει ακόμα αναπτύξει ένα κέντρο για να μπορεί να διαχειρίζεται την άμυνα για κυβερνοεπιθεσεις στο δημόσιο τομέα. Η ανάγκη αυτή διεφάνη καθαρά σε πρόσφατα περιστατικά όπως στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020 – όπως και το κενό που υπήρχε.

Το ακριβές φυσικό αντικείμενο του έργου είναι προσβάσιμο ήδη από το Μάρτιο του 2022 στο παρακάτω link: https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2022/03/112.-Apofasi-entaksis-ergou_-Kyvernoasfaleia-sto-Dimosio-Tomea_measure-16823_Kodikos-OPS-TA-5150132-orthi-epan..pdf.

3. H ΕΥΠ αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου για την πρόληψη και τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής από το 2008 (άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3649/2008) και το συγκεκριμένο έργο απορρέει ως ανάγκη στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας.

4. Φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ. Κατά συνέπεια, το ΚΕΤΥΑΚ αποτελεί την αναθέτουσα αρχή, η οποία θα προβεί, βάσει της σχετικής απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΑΑ (ΑΔΑ: 6ΙοΞη-ΠΨΣ), στην αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και στη διασφάλιση της επίτευξης των επιχειρησιακών οροσήμων και στόχων, στη σύναψη συμβάσεων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, στην υποβολή στην ΕΥΣΤΑ σχεδίων διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής, προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται.

5. Το εν λόγω έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση αξιολόγησης προσφορών και συνεπώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η οποιαδήποτε εκταμίευση.

Τέλος, επισημαίνουμε πως απέναντι σε κάθε μορφής συνωμοσιολογία, ισοπεδωτική κομματική λογική και συκοφαντία απαντούμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο που υπάρχει: το έργο μας.

