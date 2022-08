Άλεκ Μπάλντουιν: Το FBI “δείχνει” ότι αυτός πάτησε τη σκανδάλη

Life

Τι έδειξε η ανάλυση του FBI σχετικά με το μοιραίο περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας "Rust".

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας "Rust" και στοίχισαν τη ζωή στη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Η ανάλυση από το FBI στο όπλο το οποίο κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν όταν έριξε τη μοιραία σφαίρα επιβεβαιώνει ότι δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό χωρίς να τραβήξει κάποιος τη σκανδάλη.

Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα υποστήριζε ο γνωστός ηθοποιός, ότι δεν ήταν εκείνος που τράβηξε την σκανδάλη.

Ο ηθοποιός, με δάκρυα στα μάτια είχε πει σε συνέντευξή του στο ABC News, «Η σκανδάλη δεν τραβήχτηκε, δεν το έκανα. Δεν θα στόχευα ποτέ κάποιον με όπλο και να τραβούσα την σκανδάλη, ποτέ. Κάποιος έβαλε αληθινή σφαίρα στο όπλο. Μία σφαίρα που δεν θα έπρεπε καν να είναι στα γυρίσματα».

