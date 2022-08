Κοινωνία

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Λάθος η μόδα του “Καλή Παναγιά” (βίντεο)

Τι ανέφερε σχετικά με τη δημοφιλή ευχή του Δεκαπενταύγουστου ο Μητροπολίτης Ναυπακτίας.

Για τη φράση "Καλή Παναγιά" που χρησιμοποιείται τον Δεκαπενταύγουστο, μίλησε σε κήρυγμά του, ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και τοποτηρητής της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος την περασμένη Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αντιρρίου όπου τελέστηκε ο Επιτάφιος και τα εγκώμια της Παναγίας.

Ο Μητροπολίτης, τόνισε μεταξύ άλλων πως η φράση αυτή, έχει γίνει μόδα και δεν στέκει ούτε λεκτικά ούτε θεολογικά.

Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος είπε συγκεκριμένα:

«Τα τελευταία χρόνια επικράτησε μια μόδα που λέει Καλή Παναγιά. Τι θα πει “Καλή Παναγιά”; Λέμε καλό Χριστό; Eμείς λέμε Καλά Χριστούγεννα, είναι γεγονός, λέμε Καλό Πάσχα, είναι γεγονός!

Τι θα πει καλή Παναγιά; Δεν θα πει τίποτα το Καλή Παναγιά, λέμε καλό Δεκαπενταύγουστο, καλή Εορτή της Παναγίας μας, έτσι ξέρουμε από παλιά.

Λέμε ποτέ καλό Χριστό; Kαλό Άγιο; Άλλο τα πρόσωπα, άλλο τα γεγονότα! Το γεγονός εδώ δεν είναι η Παναγία μας, αλλά η κοίμησή της. Η φράση καλή Παναγιά δεν στέκεται ούτε λεκτικά ούτε θεολογικά».

