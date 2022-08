Αθλητικά

Τσέλσι – Τότεναμ: Συγκλονιστικό το θρίλερ… του Λονδίνου

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, του Βαγγέλη Μαρινάκη, πέτυχε την πρώτη της νίκη στην Premier League, μετά από 23 χρόνια.

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς Τσέλσι και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» σε αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τέρματα των Κουλιμπαλί (19΄) και Τζέιμς (77΄) για να ισοφαρίσει ισάριθμες φορές η Τότεναμ με τον Χόιμπεργκ στο 68΄ και τον Κέιν στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι δύο προπονητές, Τούχελ και Κόντε, τιμωρήθηκαν με κόκκινη κάρτα, λόγω διαπληκτισμού κατά την καθιερωμένη χειραψία στο τέλος του ματς.

Νωρίτερα, την πρώτη της νίκη στην Premier League μετά από 23 χρόνια σημείωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, που επικράτησε της Γουέστ Χαμ στο «Σίτι Γκράουντ» με 1-0.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τέρμα του Αβονίγι και κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα, αφού ο Ντιν Χέντερσον απέκρουσε πέναλτι του Ντέκλαν Ράις στο 65΄.

