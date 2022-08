Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Τζορτζ Πάπας

Ο 24χρονος ομογενής γκαρντ δήλωσε «ευλογημένος» για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους πρωταθλητές.

Τον 24χρονο Ελληνοαμερικανό γκαρντ Τζορτζ Πάπας απέκτησε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον ομογενή παίκτη, η οποία έχει διάρκεια δύο ετών.

Ο απόφοιτος του Monmouth έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Με ανάρτησή του στο Twitter λίγη ώρα μετά την ανακοίνωσή του από τους «ερυθρόλευκους» ο Τζορτζ Πάπας δήλωσε ευλογημένος για την ευκαιρία που του παρουσιάζεται.

Το who is whο

Γεννήθηκε:15/04/1998

Υπηκοότητα: ΕλληνοΑμερικανός

Ύψος: 1.96μ.

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες: Monmouth Hawks

Πέρυσι σε 34 αγώνες είχε μέσο όρο 14.9 πόντους, 3 ασίστ, 5.4 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα.

