Κόσμος

Πούτιν: Ρωσία - Βόρεια Κορέα θα ενισχύσουν τις σχέσεις τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος σε επιστολή που απέστειλε στον ομόλογο του της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιόνγκ Ουν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ότι οι δύο χώρες θα «επεκτείνουν τις ευρείες και εποικοδομητικές διμερείς σχέσεις με κοινές προσπάθειες», μεταδίδει το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σε επιστολή του προς τον Κιμ Γιόνγκ Ουν, επ’ ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο κ. Πούτιν συμπλήρωσε ότι οι στενότερες σχέσεις θα ήταν προς το συμφέρον των δύο κρατών.

Σημείωσε ακόμη ότι αυτές θα συνέβαλαν να ενισχυθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα της κορεατικής χερσονήσου και της περιφέρειας της βορειοανατολικής Ασίας, πρόσθεσε το KCNA.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Φωτιά στην Αισύμη

Όλυμπος: ζευγάρι χάθηκε στο βουνό

Χαλκιδική: περιπέτεια για επιβάτες ιστιοφόρου