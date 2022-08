Κόσμος

Ουκρανία - Ζαπορίζια: 42 χώρες ζητούν η Ρωσία να παραδώσει το πυρηνικό εργοστάσιο

Παγκόσμια ανησυχία και κινητοποίηση προκαλούν οι αναφορές για την κατάσταση στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Δεκάδες χώρες και η ΕΕ κάλεσαν να αποσυρθούν άμεσα τα ρωσικά στρατεύματα από τον κατεχόμενο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Το γεγονός ότι σταθμεύουν στην πυρηνική εγκατάσταση μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της Ρωσίας και όπλα είναι απαράδεκτο», τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση Τύπου των 42 χωρών και της ΕΕ, που δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Η ανάπτυξη Ρώσων στρατιωτικών και οπλισμού στο εργοστάσιο «αψηφά την ασφάλεια» και «τις αρχές που έχουν δεσμευτεί να τηρούν όλα τα κράτη μέλη του ΔΟΑΕ», του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πέραν των κρατών μελών της ΕΕ, το αίτημα να φύγει ο ρωσικός στρατός από την εγκατάσταση προσυπογράφεται επίσης από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Νορβηγία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και αρκετές άλλες χώρες.

«Προτρέπουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις του στρατού της και όλο το άλλο μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό από το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο Ζαπορίζια και τον περιβάλλοντα χώρο» και «από όλη την Ουκρανία», ώστε «η διαχειρίστρια εταιρεία και οι ουκρανικές αρχές να μπορέσουν να αναλάβουν ξανά τις ευθύνες τους για αυτό εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων ουκρανικών συνόρων», αναφέρεται.

«Αυτό θα επιτρέψει επίσης στον ΔΟΑΕ να προχωρήσει στις επαληθεύσεις της τήρησης των ευθυνών της Ουκρανίας ως προς την ασφάλεια (λειτουργίας της εγκατάστασης), με ασφαλή και έγκαιρο τρόπο», προστίθεται στο κείμενο αυτό, που προειδοποιεί εναντίον του κινδύνου «πυρηνικών δυστυχημάτων και συμβάντων».

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς στην εγκατάσταση αυτή εδώ και αρκετές ημέρες.

