Σεισμός - Λέκκας: Αναγκαίες οι ζώνες απαγόρευσης σε παραλίες με γκρεμούς και βράχια

Να υπάρξουν ζώνες, στις οποίες δεν θα επιτρέπεται να παραμένουν πολίτες, σε παραλίες κάτω από βράχους, κυρίως στο Ιόνιο, ζητά ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Τι είπε στον ΑΝΤ1 και για τους σεισμούς σε Σάμο και Λευκάδα.

Γεωδυναμικά και υδρομετεωρολογικά φαινόμενα δεν έχουν αλληλεπίδραση, αλλά έχουν κοινό στόχο και παρουσιάζουν εκφάνσεις οι οποίες συμπληρώνουν η μία την άλλη, είπε ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις των τελευταίων ωρών, σε μία ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ερωτηθείς σχετικά με τους χθεσινούς σεισμούς σε Σάμο και Λευκάδα σημείωσε ότι πρόκειται για ανεξάρτητα φαινόμενα, τονίζοντας πως «στην Σάμο ανησυχήσαμε λίγο περισσότερο γιατί είχαμε τον προηγούμενο φονικό σεισμό. Η χθεσινή δραστηριότητα ουσιαστικά εκτυλίχθηκε στον τουρκικό χώρο, από ένα ρήγμα παράλληλο με την Σάμο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ήταν η κύρια δόνηση, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ήταν ο κύριος σεισμός».

Για τον σεισμό στην Λευκάδα, υπενθύμισε πως «ακριβώς την ίδια ημέρα, πριν 16 χρόνια, έγινε σεισμός 6,3 Ρίχτερ, με σημαντικές επιπτώσεις στο νησί».

Όπως επεσήμανε ο κ. Λέκκας, «το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν τουρίστες στο νησί που κολυμπούν σε παραλίες όπου υπάρχουν βράχοι. Στην Λευκάδα και στα άλλα νησιά, όπου υπάρχουν ορισμένες από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τους πολίτες από το να επισκέπτονται παραλίες σε γκρεμούς, όπως το “Ναυάγιο” της Ζακύνθου».

Σημείωσε πως το θέμα της ασφάλειας των επισκεπτών τέτοιων παραλιών έχει συζητηθεί και με το Υπουργείο Τουρισμού, τονίζοντας πως «πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε οδηγίες για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε αυτές τις παραλίες σε ζώνες. Στο Πόρτο Κατσίκι επί παραδείγματι να είναι μία ζώνη κάτω από τα βράχια, στην οποία να απαγορεύσουμε την παραμονή, καθώς βρίσκουμε και ίσκιο εκεί, αλλά να υπάρχουν άλλες δύο ζώνες, όπου να επιτρέπεται η παραμονή των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ επεσήμανε πως «οι παραλίες αυτές είναι “δώρο Θεού” για την Ελλάδα, η οποία διαμορφώθηκε τόσο όμορφα από τους σεισμούς που έχουν γίνει στο βάθος του χρόνου», αλλά θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την προστασία των πολιτών.

