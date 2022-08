Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος για πανηγύρια: οι ηλικιωμένοι ας χαρούν... καθιστοί

Τι είπε ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ για τις συναθροίσεις σε εκδηλώσεις και τις προφυλάξεις από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τι είπε για τα νέα εμβόλια και την εξέλιξη της πανδημίας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, σε σχέση και με την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού και την προστασία των πολιτών, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει τους ανθρώπους να πάνε, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά «ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να πάνε στο πανηγύρι, αλλά να χαρούν καθιστοί σε ένα τραπέζι και όχι πιασμένοι στον χορό, μαζί με άλλον κόσμο».

Όπως είπε, λόγω και του καλοκαιριού και της χαλαρής διάθεσης, δεν είναι εύκολο να τηρηθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα μπαρ είναι γεμάτα από κόσμο όλο το καλοκαίρι».

Αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού, ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ υπογράμμισε πως «είχαμε επιβράδυνση της πανδημίας, απλώς αυτές τις ημέρες, λόγω των συναθροίσεων, θα υπάρξει μια μείωση του ρυθμού επιβράδυνσης».

«Τα μεταλλαγμένα στελέχη δεν προέρχονται από παρθενογένεση, αλλά αποτελούν παραλλαγές του ιού που κυκλοφορεί σήμερα. Το εμβόλιο που θα φτιαχτεί για τις παραλλαγές της Όμικρον, θα πιάνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και τις νέες παραλλαγές που ίσως προκύψουν», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, αναφέροντας ακόμη πως «θα βγουν εμβόλια, όχι φέτος, αλλά μιλάμε για τον επόμενο χρόνο, που θα προσβάλλουν όχι τις μεταλλάξεις, αλλά τις περιοχές του ιού που παραμένουν σταθερές και θα είναι έτσι πιο αποδοτικά», σημειώνοντας πως η προοπτική είναι ο ιός να γίνει ενδημικός.

