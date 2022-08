Life

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: “Στο σφυρί” το γιοτ του Ντόντι Αλφαγιέτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τελευταίοι μήνες της πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι συνδεδεμένοι με την κρουαζιέρα που είχε απολαύσει μαζί με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ με το συγκεκριμένο γιοτ.

Οι τελευταίοι μήνες της πριγκίπισσας Νταϊάνα, έχουν καταγραφεί ως οι πιο ευτυχισμένοι της και είναι συνδεδεμένοι με την κρουαζιέρα που είχε απολαύσει μαζί με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ (Dodi Al Fayed) στη Μεσόγειο με το υπερπολυτελές γιοτ «Jonikal», αξίας 12 εκατ. λιρών των Αλ Φαγέντ.



Τώρα, 25 χρόνια μετά, το μήκους 64 μέτρων γιοτ το οποίο είναι φορτωμένο με αναμνήσεις από το τελευταίο καλοκαίρι της πριγκίπισσας, είναι προς πώληση, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Mirror.



Αγοράστηκε από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ (Mohamed Al-Fayed), πρώην ιδιοκτήτη των Harrods και πατέρα του Ντόντι. Τελευταίος ιδιοκτήτης του γιότ είναι ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών Χασίμ Χαϊντάρ (Bassim Haidar), ο οποίος ένα χρόνο μετά την αγορά του το έβγαλε προς πώληση.



Ο μεσίτης του πλοίου, John Wood, της Seawood Yachts, δήλωσε πως «οι ιδιοκτήτες έχουν πολλούς λόγους να θέλουν να το αλλάξουν, και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι θέλουν κάτι ακόμα μεγαλύτερο». Το γιότ πωλήθηκε την τελευταία φορά για 10.000.000 δολάρια. Μετονομάστηκε σε «Sokar» και στη συνέχεια σε «Bash» με βάση τα αρχικά του Χαϊντάρ.





Σύμφωνα με το «House and Garden», η θαλαμηγός σχεδιάστηκε από τον ναυπηγό αρχιτέκτονα Βινσένζο Ρουγκιέρο (Vincenzo Ruggiero) τη δεκαετία του 1980 και διαθέτει, μεταξύ άλλων, εννέα καμπίνες, τζακούζι, τραπεζαρία, γραφείο, σαλόνι, μπαρ, με το ξύλο να είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της εσωτερικής του διακόσμησης.



Σύμφωνα με το «Τatler» o Φαγέντ και η Νταϊάνα γνωρίστηκαν για πρώτη φορά σε έναν αγώνα πόλο στο Γουίνδσορ το 1986, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη με τον πρίγκιπα Κάρολο. Ο Ντόντι το αγόρασε δύο χρόνια πριν οι δυο τους ερωτευτούν και το ζευγάρι το απόλαυσε σε τρεις κρουαζιέρες -γύρω από τη Σαρδηνία, στην Ελλάδα και στη νότια Γαλλία- πριν πετάξουν για το Παρίσι τον Αύγουστο του 1997.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος για πανηγύρια: οι ηλικιωμένοι ας χαρούν... καθιστοί

Δεκαπενταύγουστος: Γιατί λέγεται “Πάσχα του καλοκαιριού”

Σεισμός - Λέκκας: Αναγκαίες οι ζώνες απαγόρευσης σε παραλίες με γκρεμούς και βράχια