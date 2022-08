Αθλητικά

Τένις: Ο Τσιτσιπάς “έπεσε” στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση της λίστας της ATP, υποχώρησε ο Έλληνας τενίστας.

Ο Νορβηγός, Κάσπερ Ρούουντ, «αντικατέστησε» τον Στέφανο Τσιτσιπά στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, με τον Ελληνα πρωταθλητή, να χάνει δύο θέσεις και με 4.650 βαθμούς, να βρίσκεται στην 7η θέση.

Επικεφαλής, παραμένει ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ακολουθούμενος από τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ισπανό, Ράφα Ναδάλ.

H πρώτη δεκάδα της ATP, έχει ως εξής:

Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία): 6885 βαθμοί Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία): 6760 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία): 5620 Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία): 5045 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία): 4865 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία): 4770 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα): 4650 Αντρέϊ Ρούμπλεφ (Ρωσία): 3630 Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ (Καναδάς): 3625 Χιούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία): 3435